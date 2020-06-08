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AA - İHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 21:18,Son Güncelleme:

Diyarbakır’dan gelen peş peşe haberlerin ardından önemli gelişme!

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Diyarbakır’dan gelen peş peşe haberlerin ardından önemli gelişme!
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Diyarbakır’da koronavirüs vakalarındaki dikkat çeken artışın ardından önemli bir karar alındı. Peş peşe gelen haberler sonrası harekete geçen İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çarşamba gününden itibaren maskesiz dolaşmak yasakladı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda istedikleri düzeye gelemediklerini belirtti.

Güzeloğlu, bu nedenle toplum sağlığını korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 Haziran'dan itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkmanın ve dolaşmanın yasaklandığını bildirdi.

6 GÜN İÇİNDE 200 YENİ VAKA

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır'da bazı noktalarda maske takma zorunluluğu getirildi. Birçok bölgede vatandaşların maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket ettiği gözlendi. Diyarbakır'da son 6 gün içinde 200 yeni vaka hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

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