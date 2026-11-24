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Silvan ilçesi kırsal Boyunlu Mahallesi’nde bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri mağara çevresinde güvenlik önlemi anlamı aldı. Bir Cumhuriyet savcısının da katılımıyla mağarada inceleme yapıldı.

KAFATASI VE KEMİKLER ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Jandarma ve AFAD ekiplerinin mağarada yürüttüğü çalışmalar sonucunda çıkarılan çok sayıda kafatası ve kemik, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Mağaradan çıkarılan kemiklerin kimlere ait olduğu ve kaç yıllık oldukları, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

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