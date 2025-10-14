×
Diyarbakır'da mağarada bulunan ceset 10 yıldır kayıp ola Gülizar Bingöl'e ait çıktı! Katil zanlısı böyle yakalandı

#Diyarbakır#Gülizar Bingöl#Kadın Cinayeti
Diyarbakırda mağarada bulunan ceset 10 yıldır kayıp ola Gülizar Bingöle ait çıktı Katil zanlısı böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 10:54

Diyarbakır'da 2015'te cansız bedeni bulunan ve kimliği belirsiz olduğu için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının, yeniden yüzlendirme çalışması ile Gülizar Bingöl (27) olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve DNA’sı, mağaradan alınan DNA ile eşleşen akrabası Mehmet Biroğlu (32) tutuklandı.

Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla kimliği belirlendi 10 yıldır kayıp olarak aranıyordu...
Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla kimliği belirlendi 10 yıldır kayıp olarak aranıyordu...
Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla kimliği belirlendi 10 yıldır kayıp olarak aranıyordu...
Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla kimliği belirlendi 10 yıldır kayıp olarak aranıyordu...
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in, kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 2015’te Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkisinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı.

Diyarbakırda mağarada bulunan ceset 10 yıldır kayıp ola Gülizar Bingöle ait çıktı Katil zanlısı böyle yakalandı

Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla cesedin, 10 yıldır kayıp olan Gülizar Bingöl’e ait olduğu belirlendi. 

HTS KAYITLARINDAN TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİNİN DNA’SI, MAĞARADAKİ DNA İLE EŞLEŞTİ 

HTS analizlerinde Bingöl’ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleriyle Biroğlu’dan alınan örnekler eşleşti.

Diyarbakırda mağarada bulunan ceset 10 yıldır kayıp ola Gülizar Bingöle ait çıktı Katil zanlısı böyle yakalandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da aydınlatılan cinayet olayını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Diyarbakırda mağarada bulunan ceset 10 yıldır kayıp ola Gülizar Bingöle ait çıktı Katil zanlısı böyle yakalandı

Diyarbakırda mağarada bulunan ceset 10 yıldır kayıp ola Gülizar Bingöle ait çıktı Katil zanlısı böyle yakalandı

#Diyarbakır#Gülizar Bingöl#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!