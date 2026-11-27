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Silvan ilçesinin kırsal Boyunlu Mahallesi’ndeki bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım’da yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 Cumhuriyet savcısının nezaretinde, 24 Kasım’da yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 3 katmandan oluşan mağarada İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla keşif yapıldı. Yapılan çalışmada, 9 kafatası ile kafataslarına ait olduğu değerlendirilen 36 kemik parçası ve çok sayıda kemik bulundu.

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Kafatasları ve kemikler, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ve sınıflandırmanın ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.