Diyarbakır'da kuzen cinayeti: Gözaltına alındı

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan A.K. ve M.K., kuzenleri olan Erhan Arslan ile sokakta karşılaştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Arslan'ın üzerindeki silahı alan A.K. ateş etmeye başladı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Arslan, kanlar içerisinde yere yığıldı. A.K. ve M.K. ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arslan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.