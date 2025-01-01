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Diyarbakır'da kumar operasyonu! Polis önce 'Mutlu yıllar' diledi, ardından 295 bin TL ceza kesti

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#Diyarbakır#Kumar#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 10:52

Diyarbakır’da yeni yılın ilk saniyelerinde kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenleyen polislerden biri, "3-2-1 tombala. Evet beyler polis, mutlu yıllar, herkes yerine otursun" dedi. Kumar oynayan 32 kişiye toplamda 295 bin 904 TL para cezası kesilirken, iş yeri sahibi olan 5 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni yılı fırsat bilip kumar oynamak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yeni yılın ilk saniyelerinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi.

Kumar oynayanlar kaçmaya çalışınca polislerden biri, "3-2-1 tombala, evet beyler polis, mutlu yıllar, herkes yerine otursun" dedi. O anlar kameraya yansırken, iş yerinin duvarında yer alan "Çılgın Geceler Bar-Hoş Geldiniz" yazısı da dikkat çekti.

Operasyon sonucu kumar oynayan 32 kişiye toplamda 295 bin 904 TL para cezası kesilirken, iş yeri sahibi olan 5 kişi gözaltına alındı.

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#Diyarbakır#Kumar#Operasyon

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