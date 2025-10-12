Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali’ne yoğun ilgi: Geldiğimiz için çok mutluyuz

Haberin Devamı

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 2'nci gününde de sürüyor. 19 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 51 noktada, 350'ye yakın etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, kentte festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle sanatseverler kültür sanatlar düzenleniyor. Festivale, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Adıyaman’dan ailesi ile gelen Eyüp Demir, “Tarihi yerleri görmeye ve gezmeye geldik. Çok güzel bir şehir. Ailece geldik ve geldiğimiz içinde çok mutluyuz. Surlara geldik ve şimdi de İçkale’yi gezmeye geldik. Müziği duyduk ve halay oynamaya geldik” dedi.

Trabzon’dan eşiyle gelen Hacer Altay, “Trabzon’dan iyi ki gelmişiz. Buraları gezmeyi çok istiyordum. Güzel bir etkinlik oldu ve değerlendirdik. Festival çok güzel. Çok iyi” diye konuştu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen Ramazan Gizligöl ise “Burayı güzel gördüm. Her zaman geliyoruz. Her yeri gezdik. Festivaller güzel. Tanıtımdır” ifadelerini kullandı.