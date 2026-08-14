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Diyarbakır'da kuduz vakası: Kedinin ısırdığı 4 yaşındaki çocuk entübe edildi! Mahallede çalışmalar başlatıldı

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#Diyarbakır#Kuduz#Çocuk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 14:29

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 ay önce sokak kedisi tarafından ısırılan 4 yaşındaki N.K., rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Kuduz testi pozitif çıkan küçük kızın ardından bölgede karantina tedbirleri başlatılırken, mahalledeki hayvanlar aşılanıp sahipsiz kedi ve köpekler toplanmaya başlandı.

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi, yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi'nde N.K. (4) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile, daha sonra hastaneye götürdü.

Diyarbakırda kuduz vakası: Kedinin ısırdığı 4 yaşındaki çocuk entübe edildi Mahallede çalışmalar başlatıldı

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK ENTÜBE EDİLDİ

Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü. Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.

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Diyarbakırda kuduz vakası: Kedinin ısırdığı 4 yaşındaki çocuk entübe edildi Mahallede çalışmalar başlatıldı

KUDUZ SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

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#Diyarbakır#Kuduz#Çocuk

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