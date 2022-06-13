Son dakika.... Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Patlama riski var

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Diyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürerken, zaman zaman patlamalar da oldu. Söndürme çalışmalarına destek için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANELERE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenenler, sağlık görevlilerince ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kilometrelerce uzaklıktan dumanları gözüken yangını kontrol altına almak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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PATLAMA RİSKİ VAR

TRT Haber muhabiri Merve Şahin, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Yangın artarak devam ediyor. Polis ekipleri burada geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Patlama riski var. Çevrede çok fazla tekstil fabrikası var. Diğer fabrikalara sıçramaması için müdahale sürüyor. Yangına TOMA'lar da müdahale ediyor. Dumanlar metrelerce yükseldi. Tüm ekipler seferber olmuş durumda. Dumandan etkilenenler hastaneye götürülüyor.