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Diyarbakır’da ‘koyunlar’ çetesinin cephanesi ele geçirildi

#Diyarbakır#Polis#Operasyon

Diyarbakır ‘da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce helikopter destekli 300 polisin katılımıyla düzenlenen “Koyunlar” adlı operasyonda ele geçirilen eşyalar sergilendi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren çalışmayla, iş adamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen ‘Koyunlar’ isimli silahlı suç örgütünü deşifre etti. Şüphelilere yönelik dün 300 polisin katılımıyla hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü lideri C.K. kaçmaya çalıştı. Helikopterle tarladayken tespit edilen C.K., ekiplerin yönlendirilmesiyle yakalandı. Örgüt yöneticilerinden biri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı yakalandı. Operasyonda toplam 35 kişi gözaltına alındı.

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SİLAHLARIN TOPLAM DEĞERİ 1,2 MİLYON TL

Operasyonda ele geçirilen 29 ruhsatsız tabanca ile 7 tüfek, 1086 mermi ve fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu emniyette sergilendi. Bazılarının üzerinde şüphelilerin isimlerinin yazılı olduğu tabanca ve tüfeklerin piyasa değerinin 1,2 milyon TL olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır’da ‘koyunlar’ çetesinin cephanesi ele geçirildi

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#Diyarbakır#Polis#Operasyon

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