×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da kötü koku ihbarı... Evinde 1 kişi ölü bulundu! Sağlık ekibi fenalaştı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kayapınar#Kötü Koku
Diyarbakırda kötü koku ihbarı... Evinde 1 kişi ölü bulundu Sağlık ekibi fenalaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 16:10

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı apartmanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.'nün (56) evinde koku gelince komşular, durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Celal Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Müdahale sırasında sağlık görevlileri koku nedeniyle fenalaşınca, takviye ekip istendi.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan 12 katlı 2 bloklu sitede meydana geldi. Binanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.'nün evinden koku geldiği ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis kapıyı çaldı, ancak açan olmadı.

Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye ekibinin yardımıyla balkondan eve girildi. Ekipler, Celal Ö.'nün yerde cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Celal Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Celal Ö.'ye müdahale eden sağlık görevlilerinin kokudan fenalaşması üzerine olay yerine başka bir ekip daha istendi. Kokunun binayı sardığı olayda polis, durumu savcıya bildirdi.

Haberin Devamı

Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Celal Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Celal Ö.'nün kesin ölüm nedeni, otopsi ile ortaya çıkacak. Soruşturma sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kayapınar#Kötü Koku

BAKMADAN GEÇME!