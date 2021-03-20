Diyarbakır'da koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı

Olay, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Çeyizlikler ile hediyelik eşya satışı yapılan mağaza tarafından sosyal medyadan 1 ay önce duyurulan indirim, bugün başladı. Mağaza önüne sabah erken saatlerden itibaren akın edenler, kalabalığa neden oldu.

İndirimli ürün almak isteyenler, koronavirüs tedbirleri hiçe saydı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle mağaza önüne polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlardan uyarı anonsları yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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