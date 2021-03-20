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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-
Haber Giriş: 20.03.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı

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Diyarbakır'da koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı

Diyarbakır'da, daha önce sosyal medyadan duyurulan indirimin bugün başlamasıyla hediyelik eşya ve çeyizliklerin satıldığı mağaza önünde izdiham oldu. Koronavirüs tedbirleri hiçe sayılırken, polisin kalabalığa uyarı yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Çeyizlikler ile hediyelik eşya satışı yapılan mağaza tarafından sosyal medyadan 1 ay önce duyurulan indirim, bugün başladı. Mağaza önüne sabah erken saatlerden itibaren akın edenler, kalabalığa neden oldu.

Diyarbakırda koronavirüse rağmen indirim izdihamı

İndirimli ürün almak isteyenler, koronavirüs tedbirleri hiçe saydı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle mağaza önüne polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlardan uyarı anonsları yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakırda koronavirüse rağmen indirim izdihamı

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