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Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 05.05.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı düştü

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SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Diyarbakır’da geçen hafta 100 binde 143,60 olan vaka sayısı, bu hafta 100,09’a düştü.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri, Diyarbakır genelinde denetimlerini sürdürüyor. Şehrin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sürücüler ve yolcuların izin belgelerini kontrol ederek kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına bakılıyor. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor.

 

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