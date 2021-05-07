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Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.05.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da korkutan ışıklar!

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Türkiye’nin birçok kentinde görülen Elon Musk’ın Starlink uyduları, Diyarbakır’da, Çin’in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roket sanıldı.

Elon Musk’ın kesintisiz internet için hayata geçirdiği projelerden Starlink uyduları akşam saatlerinde Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Diyarbakırdan da gözlendi. O anları cep telefonu kameralarına kaydedenlerin bazıları Çin’in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roketiyle karıştırırken bazıları ise uzaylı istilası sandı. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Sıralı ışıkların Elon Musk’ın Starlink uyduları olduğu belirlendi.

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