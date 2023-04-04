Diyarbakır'da korkunç olay! Öldürüp cesedinin başında bekledi

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Olay, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana geldi. Husumetli olan Mehmet İhsan Şahin ile Mehmet Faruk Turan arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Mehmet İhsan Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek Turan’a ateş etti. Turan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Mehmet Faruk Turan’ın cesedinin başında bekleyen Şahin, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı. Mehmet İhsan Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü

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Mehmet Faruk Turan’ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.