×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da korkunç olay! Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 13:02

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Çocuklardan 13 yaşındaki Serkan Yıldırım ile 14 yaşındaki Kasım Yıldırım hayatını kaybetti, M.Y. ise ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürene M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!