×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da korkunç olay! Eşinden ayrı yaşayan kadın, eşyalarını almaya geldiği evi ateşe verdi; kendi yanarak ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Yenişehir#Yanma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 15:36

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde tartıştığı eşi U.A. ile bir süredir ayrı yaşayan 4 çocuk annesi B.A. (35), eşyalarını almak için geldiği evi ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan B.A., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün gece, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ile U.A. arasında 3 aydır yaşanan tartışma sonrası, 4 çocuk annesi B.A. evi terk etti. B.A., dün gece, ismi öğrenilemeyen bir yakınıyla birlikte eve gelip eşyalarını almak istedi.

İçeri girdikten sonra evi ateş veren B.A. da alevlerin arasında kalıp yandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Vücudunda yanıklar oluşan B.A., ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan B.A.'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, yangın sonrası olay yerinde B.A.'ya ait eşarp bulundu. Yangının ardından kullanılamaz hale gelen evde, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Yenişehir#Yanma

BAKMADAN GEÇME!