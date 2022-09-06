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Diyarbakır'da korkunç olay: Annesini pompalı tüfekle vurdu

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#Tüfek#Diyarbakır#Anne
Diyarbakırda korkunç olay: Annesini pompalı tüfekle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 10:27

Adana'dan sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen Y.T. (17), gittiği evde kapıyı açan annesi Hediye T’yi (36) pompalı tüfekle vurdu. Hediye T. hastanede tedaviye alınırken, kaçan Y.T. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Adana’dan sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen Y.T., annesi Hediye T.’nin oturduğu eve giderek kapı ziline bastı. Y.T., kapıyı açan annesine, yanındaki pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Hediye T., bağırarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hediye T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Diyarbakırda korkunç olay: Annesini pompalı tüfekle vurdu



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.T'yi  olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Hediye T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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#Tüfek#Diyarbakır#Anne

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