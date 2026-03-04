Diyarbakır’da kontrolden çıkarak devrilen TIR, 9 araca çarptı

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Silvan ilçesi merkez Konak Mahallesi Diyarbakır Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 AEE 079 plakalı saman yüklü TIR, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 9 araca çarptı.

TEDAVİYE ALINAN SÜRÜCÜSÜNÜN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer araçlarda ise hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.