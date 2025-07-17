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Diyarbakır'da kız kardeşini döverek öldüren cani tutuklandı

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#Diyarbakır#Kız Kardeşi#Tutuklama
Diyarbakırda kız kardeşini döverek öldüren cani tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 11:28

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde kız kardeşi Rojda A.'yı (14) döverek öldüren ağabeyi Z.A. (16), tutuklandı.

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Olay, 9 Temmuz’da 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Z.A., kardeşi Rojda A.’yı markete göndermek istedi.

HORTUMLA SALDIRDI

Markete gitmek istememesi üzerine Z.A., Rojda’ya hortumla saldırarak, yumruk attı. Yere yığılan Rojda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rojda’nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Rojda, toprağa verildi.

Gözaltına alınan Z.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Diyarbakır#Kız Kardeşi#Tutuklama

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