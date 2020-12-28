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Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:16 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da kısıtlamanın ardından dikkat çeken yoğunluk

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Diyarbakır'da kısıtlamanın ardından dikkat çeken yoğunluk
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DİYARBAKIR'da, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda oluşan yoğunluk tedirgin etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı. Bazı caddelerde trafik durma noktasına gelirken, alışverişin yoğun olduğu bölgelerde de kalabalık oluşturanların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. 

Kalabalığın oluşmasıyla kent genelinde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde denetimlerini sıklaştırdı.

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