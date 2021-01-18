Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda insan kalabalığı oluştu. Alışveriş mekanlarının olduğu bölgelerde oluşan yoğunlukta sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Güvenlik güçleri de yoğunluğun yaşandığı yerlerde, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunarak, denetimlerini sürdürdü.