Diyarbakır'da kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'da güneşli havanın da etkisiyle park ve caddeler kalabalıklaştı.

Yoğunluğun oluştuğu Sur ilçesinde kimi alışveriş mekanlarını doldururken kimi de Ulu Camii önündeki meydanda bulunan banklarda oturarak, çay içip, yanındakilerle sohbet etti. Bazıları da çocuğunu alıp parka giderken, yoğunluğun oluştuğu bölgelerde maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi.

Güvenlik güçleri ise maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürdü.