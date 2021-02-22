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Serhat ÖZDEMİR- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)-
Haber Giriş: 22.02.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk

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Diyarbakır'da kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
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Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşli havanın da etkisiyle park ve caddeler kalabalıklaştı. Maske ve sosyal mesafeye ise dikkat edilmediği gözlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'da güneşli havanın da etkisiyle park ve caddeler kalabalıklaştı.

Diyarbakırda kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk

Yoğunluğun oluştuğu Sur ilçesinde kimi alışveriş mekanlarını doldururken kimi de Ulu Camii önündeki meydanda bulunan banklarda oturarak, çay içip, yanındakilerle sohbet etti. Bazıları da çocuğunu alıp parka giderken, yoğunluğun oluştuğu bölgelerde maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi.

Güvenlik güçleri ise maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürdü. 

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