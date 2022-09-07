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Diyarbakır'da kimlik bilgileri ele geçirilen terör örgütü PKK'lı İstanbul'da yakalandı

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#Diyarbakır#İstanbul#Terör
Diyarbakırda kimlik bilgileri ele geçirilen terör örgütü PKKlı İstanbulda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 10:23

Diyarbakır Lice'de Mehmedil mezrasında ele geçirilen örgütsel dokümanlardan kimliği tespit edilen terör örgütü PKK üyesi Fırat S. İstanbul'da yakalandı.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Haziran'da Lice'nin Mehmedil mezrasında PKK'lı teröristlerin barındığı değerlendirilen bölgede çalışma yaptı. Terör örgütü üyelerine ait dokümanlar ele geçiren jandarma ekipleri, PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S.'ye ait bilgilere ulaştı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin çalışmasıyla PKK'lı terörist Fırat S.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi. Örgüt üyesi Fırat S., TEM ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Diyarbakır#İstanbul#Terör

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