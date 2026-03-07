×
Diyarbakır’da KGYS ile tespit edilen trafik ihlallerine ceza uygulandı

Diyarbakır’da Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarından yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KGYS’ye entegre kameralarla kentte farklı noktalarda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik çalışma yapıldı. Kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren ve sanal medyada 'kaynak yapan sürücüler' olarak şikayet edilen araç sürücüleri, ters yönde araç kullananlar, makas atan ve tehlikeli şerit değiştiren sürücüler tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanan, yolcu indirme-bindirme kurallarına uymayan ve yaya yolunda motosiklet kullanan sürücüler hakkında da işlem yapıldı.

Denetimlerin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtildi. 

