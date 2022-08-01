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Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı

#Diyarbakır#Trafik Kazası#Kavga
Diyarbakırda kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza sonrası taraflar birbirine girdi. Kaza ile bıçak ve sopaların kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobil çarpıştığı kaza sonrası araçlardan inen 2 sürücü ile yakınları tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

İhbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, araya girerek tarafları ayırdı. 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 tabanca ile 1 bıçağa ekiplerce el kondu. Kaza ve kavgada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Diyarbakır#Trafik Kazası#Kavga

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