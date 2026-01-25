Diyarbakır'da kayıp Nimet Kılıç'tan 4 gündür haber yok! Arama çalışmaları sürüyor

Haberin Devamı

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde, Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak’ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine 22 Ocak’ta, bölgede AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç’ın, sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Arama çalışmaları, sis ve soğuk havaya rağmen 4’üncü gününde de sürüyor.