HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da kayıp engelli, 17'nci günde 214 kişilik ekiple aranıyor

Güncelleme Tarihi:

Diyarbakırda kayıp engelli, 17nci günde 214 kişilik ekiple aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 13:32

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), çalışmaların 17'nci gününde 214 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

214 KİŞİLİK PERSONEL EKİBİ ARIYOR

İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 214 kişilik personel, 23 araç, 1 kadavra köpeği ve 3 dronla Salih Ertaş'ı arıyor.

Ekipler, Ertaş'ın evi ile arasında yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Sarum Çayı çevresi başta olmak üzere çevredeki mahalleler, ormanlık alanlar ve çay kenarındaki çalılıklarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

#Diyarbakır Kayıp#Salih Ertaş Arama#Zihinsel Engelli Kayıp

