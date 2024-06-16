×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır’da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber oldu

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kuyular Mahallesi#Kayıp
Diyarbakır’da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 01:20

Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi’nde kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç (5) ve Zeynep Özkaya (4) için arama çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında kaybolan akraba çocukları Sude Özkılıç ve Zeynep Özkaya’yı yakınları kendi imkanlarıyla bulmaya çalıştı. Aramadan sonuç alamayan aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bildirdi.

Diyarbakır’da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber oldu

İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel de ekiplerle arama çalışmasına katıldı. Arama çalışmaları sürerken, Kaymakam Yüksel, “Öğlen saat 15.30 civarında çocuklar kaybolmuş, aileler de önce kendi aralarında aramış, bulamayınca akşam jandarmaya haber veriyor. Gelen bilgi üzerine mahallede arama çalışması başlattık” dedi.

Haberin Devamı

Sude ve Zeynep'in bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kuyular Mahallesi#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!