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Diyarbakır’da kayınpeder katliamı! Gelinini öldürmeden önce elinde tabancasıyla dua etmiş

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#Diyarbakır#Sibel Narin Yalçın#Nuri Yalçın
Diyarbakır’da kayınpeder katliamı Gelinini öldürmeden önce elinde tabancasıyla dua etmiş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 11:10

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gelini Sibel Narin Yalçın'ı tabancayla vurarak öldüren 74 yaşındaki Nuri Yalçın'ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İddianamede cinayet öncesi elinde tabancayla dua ettiği belirtilen ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık, mahkemedeki savunmasında olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü; mahkeme heyeti duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

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Olay, 2 Temmuz 2025’te Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kayınpeder Nuri Yalçın, gelini Sibel Narin Yalçın’ı tabancasıyla ateş ederek ağır yaraladı. Sibel Narin Yalçın hayatını kaybetti, gözaltına alınan kayınpederi Nuri Yalçın tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede; Nuri Yalçın'ın olay tarihinden 15 gün önce gelininin kapısında 20'li yaşlarda bir erkek gördüğünü, olay günü çalışmak için Malatya’da bulunan oğlu M.'nin evine geldiğini, büyük torununu amcasının hasta olduğunu söyleyip evden gönderdiğini, daha sonra başka odada uyuyan gelini Sibel Narin'e 6 el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Diyarbakır’da kayınpeder katliamı Gelinini öldürmeden önce elinde tabancasıyla dua etmiş

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

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Cinayetin ardından da Nuri Yalçın'ın, gelininin komşusunun kapısını çalarak 'Sibel'i vurdum, gel bak' ve 'Namus yüzünden vurdum' dediği aktarıldı. Olay öncesinde küçük torunu E.B.Y.'nin ise cinayetten önce dedesi Nuri Yalçın’ın elinde tabanca ile dua ettiğini gördüğü, kendisini başka odaya götürdükten sonra içeriden tabanca seslerini duyduğu ifadeleri yer aldı. İddianamede, sanık hakkında 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Diyarbakır’da kayınpeder katliamı Gelinini öldürmeden önce elinde tabancasıyla dua etmiş

“BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM”

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Nuri Yalçın, avukatları, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması sorulan Nuri Yalçın, "Ben buraya neden geldiğimi bilmiyorum, Allah'a yemin ederim bilmiyorum. Bir şey hatırlamıyorum. Ben yolda dahi yürüyemiyorum, bilmiyorum. Beni niçin buraya getirdiler, bilmiyorum" dedi.

“PLAN ÜZERİNE GELMİŞ”

Sibel Narin'in büyük oğlu M.B.Y. ise psikolog eşliğinde adli gözlem odasında verdiği ifadesinde, "Beni evden gönderdikten sonra böyle bir şey yaptı. Plan üzerine gelmiş, biri onun aklına sokmuş olabilir. Eve geldiğinde kardeşim, annem ve ben evdeydik. Herkes yatıyordu, ben uyanıktım. Kapıyı açtım, içeri geçip oturdu. ‘Amcan hasta, onu hastaneye götür’ dedi. Döndüğümde annem ölü bir şekilde yataktaydı. Daha sonra polisler geldi" diye konuştu.

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Diyarbakır’da kayınpeder katliamı Gelinini öldürmeden önce elinde tabancasıyla dua etmiş

“BAŞINDAN VURULDUĞUNU GÖRDÜM”

Mahkemede tanık olarak dinlenen komşu C.K., Nuri Yalçın’ın elinde silah görmediğini belirterek, "Olay günü korkudan kapıyı açmadım, çocuklarıma da kapıyı açmamalarını söyledim. İkinci kez yine kapı çaldı, kapıyı açmadım, 'Kimsin' diye sordum. 'Bana korkma' dedi, kapı kapalı bir şekilde, onun kayınbabası olduğunu ve vurduğunu söyledi. Ben de kapıyı açtım, daireye gittim. Gittiğimde maktulün yatak odasında uzanmış halde başından vurulduğunu gördüğümü hatırlıyorum. Sanığın elinde silah görmedim, neden vurduğunu sordum, o da bana namus meselesi olduğunu söyledi" dedi.

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“BABAMDAN ŞİKAYETÇİYİM”

Duruşmada Sibel Narin Yalçın'ın ağabeyi Z.N.'nin avukatı, Sibel Narin'in cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep etti. Sibel Yalçın Narin'in eşi M.Y. ise "Olaydan dolayı şikayetçiyim. Babamın herhangi bir akıl ve ruh sağlığı hastalığı yoktur ancak sinirlidir. Eşim ile 2001 yılında evlendim, bu süre zarfında babamın eşime yönelik beni rahatsız edecek bir davranışını görmemiştim. Eşim onun arkadaşının kızı olduğu için eşimi çok severdi, eşim de ona çok saygılıydı. Ayrıca cinsel saldırı iddiasına ilişkin Adli Tıp raporlarının da dosyaya girmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Diyarbakır’da kayınpeder katliamı Gelinini öldürmeden önce elinde tabancasıyla dua etmiş

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DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Nuri Yalçın’ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi. Ayrıca sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına, Adli Tıp Kurumu'ndan da cinsel istismara maruz kalıp kalmadığının tespitine ilişkin inceleme yapılmasının istenmesine karar verildi.

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#Diyarbakır#Sibel Narin Yalçın#Nuri Yalçın

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