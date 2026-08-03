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Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar! Termometreler 45 dereceyi gösterdi: ağaçtan sarkıtılan hortumla serinlediler

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#Diyarbakır#Termometre#45 Derece
Diyarbakırda kavurucu sıcaklar Termometreler 45 dereceyi gösterdi: ağaçtan sarkıtılan hortumla serinlediler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 16:29

Diyarbakır’da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla araç içi termometreler 45 dereceyi gösterirken, kent merkezinde vatandaşlar parklara ve süs havuzlarına sığındı. Çermik ilçesinde ise çöl sıcaklarından bunalan bir vatandaşın bahçesindeki ağaçtan sarkıttığı sulama hortumundan akan suyun altına giren çocuklar serinlemeye çalıştı.

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Diyarbakır’da etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Diyarbakırda kavurucu sıcaklar Termometreler 45 dereceyi gösterdi: ağaçtan sarkıtılan hortumla serinlediler

TERMOMETRE ÇILDIRDI

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise güneşin etkisinden korunmak için şemsiyelerle tarihi ve turistik alanları gezdi. Kent genelinde bunaltıcı bir sıcaklık hissedilirken, araç içi termometre ise 45 dereceyi gösterdi. 

Diyarbakırda kavurucu sıcaklar Termometreler 45 dereceyi gösterdi: ağaçtan sarkıtılan hortumla serinlediler

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HORTUMLA SERİNLEME

Çermik ilçesi de kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Vatandaşlarda bu kavurucu çölü sıcaklarına karşı, kendince çözümler üretiyor.

Diyarbakırda kavurucu sıcaklar Termometreler 45 dereceyi gösterdi: ağaçtan sarkıtılan hortumla serinlediler

İlçenin Kırmatepe Mahallesi'nde, bir vatandaş sıcaklardan bunalınca bahçesinde sulama hortumunu ağaçtan sarkıttı. Çocuklardan biri, ağaca monte edilen sulama hortumundan akan suyuna altına girerek serinlemeye çalıştı.

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#Diyarbakır#Termometre#45 Derece

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