Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar! Termometreler 45 dereceyi gösterdi: ağaçtan sarkıtılan hortumla serinlediler

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Diyarbakır’da etkisini artıran sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

TERMOMETRE ÇILDIRDI

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise güneşin etkisinden korunmak için şemsiyelerle tarihi ve turistik alanları gezdi. Kent genelinde bunaltıcı bir sıcaklık hissedilirken, araç içi termometre ise 45 dereceyi gösterdi.

Haberin Devamı

HORTUMLA SERİNLEME

Çermik ilçesi de kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Vatandaşlarda bu kavurucu çölü sıcaklarına karşı, kendince çözümler üretiyor.

İlçenin Kırmatepe Mahallesi'nde, bir vatandaş sıcaklardan bunalınca bahçesinde sulama hortumunu ağaçtan sarkıttı. Çocuklardan biri, ağaca monte edilen sulama hortumundan akan suyuna altına girerek serinlemeye çalıştı.

Gözden Kaçmasın Diplomasını duvara değil, üretime astı Haberi görüntüle