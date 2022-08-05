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Diyarbakır’da kavurucu sıcaklar... Cadde ve sokaklar boş kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Sıcak Hava#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 15:21

Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

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Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır’da termometreler 40 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan vatandaşların bazıları sur diplerini ve onları çevreleyen parklardaki gölgelikleri tercih etti. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, çoğu vatandaş evlerinde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır’da kavurucu sıcaklar... Cadde ve sokaklar boş kaldı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Diyarbakır’da kavurucu sıcaklar... Cadde ve sokaklar boş kaldı

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Çocuklar ise tehlikesi ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarında serinledi.

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#Diyarbakır#Sıcak Hava#Meteoroloji

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