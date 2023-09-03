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Diyarbakır’da kavga edenleri ayırmak isterken vurulan polis memuru Veysel Egin'den acı haber

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#DİYARBAKIR#Polis#Cinayet
Diyarbakır’da kavga edenleri ayırmak isterken vurulan polis memuru Veysel Eginden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 13:36

Diyarbakır’da polis memuru Veysel Egin, Kuyular Mahallesi’nde yaşayan ailesi ile başka bir ailenin kavgasını ayırırken, pompalı tüfekle vuruldu. Egin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tüfeği ateşlediği belirlenen 16 yaşındaki K.D. gözaltına alındı.

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Elazığ’da görev yapan Veysel Egin, 3 gün izin alarak dün memleketi Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi’ne geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Veysel Egin, tarafları ayırmaya çalıştı. İddiaya göre, karşı aileden K.D.’nin ateşlediği pompalı tüfekle Eğin, yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Egin, ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Egin, buradan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Egin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Egin’in cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürülürken, tüfeği ateşleyen K.D. gözaltına alındı. K.D.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Polis memuru Veysel Egin’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Egin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından kırsal Kuyular Mahallesi’nde toprağa verilecek. (DHA)

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#DİYARBAKIR#Polis#Cinayet

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