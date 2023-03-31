Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

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Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi ile Ergani, Silvan ve Kulp ilçelerinin bazı bölgeleri beyaza büründü. Trafikte de görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, Diyarbakır, Mardin ve Batman'ın kuzeyi ile doğusunun karla karışık yağmur, yüksek yerlerinin kar yağışlı, Siirt ve Şırnak çevrelerinin kuvvetli kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Yapılan uyarıda, Siirt’in batı ilçelerinde (Merkez, Kurtalan, Baykan) 10 ile 20 santimetre; Siirt’in doğu ilçelerinde (Şirvan, Tillo, Eruh, Pervari) ve Şırnak çevrelerinde (Merkez, Güçlükonak, Silopi, Uludere, Beytüşşebap) 20 santimetre üzeri yoğun kar yağışları beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.