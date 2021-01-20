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Gündem
Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü

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Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü
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DİYARBAKIR'da, dün başlayan ve öğle saatlerinde sona eren kar yağışı, bugün kent merkezinde aralıklarla etkisini gösterdi.

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde etkili olan ve öğle saatlerinde sona eren kar yağışının ardından, yollardaki buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kar yağışı, bugün kent merkezinde aralıklarla yine etkisi gösterdi. Belediye ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı. 

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