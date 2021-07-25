Diyarbakır’da kano keyfi

Dicle ilçesinin doğal güzelliklerini tanıtmak için “Seyyahlarla 10 Binlerin Yürüyüşü” adı altında çoğunu öğretmenlerin oluşturduğu bir grup kuruldu. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri tanıtmak için faaliyet gösteren “turizmin gönüllü elçisi” öğretmenler, ilçenin özellikle kırsal bölgelerinde düzenledikleri yürüyüş, dağcılık, bisiklet ve su sporlarıyla farkındalık oluşturuyor. Değirmenli köyünde doğa yürüyüşleri yapıp, Kralkızı Barajı sularında kanoyla kürek çekiyor. Hem bölge insanlarının hem de turistlerin su sporları yapmaları teşvik ediliyor.

GÖNÜLLÜ ELÇİLER

Grup sözcüsü, sosyal bilgiler öğretmeni Filiz Aküzüm, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürüyle çok zengin bir kent olduğunu belirterek, şunları söylüyor: “Bilinenden çok daha fazla gezilip, görülecek saklı cennet var. Kimsenin bilmediği muazzam manzaralar var. Su sporları, doğa sporları, dağcılık faaliyetleri için çok ideal yerler. Tanıtım noktasında eksiklikler olunca öğretmenler olarak, buraların gönüllü turizm elçisi olduk. Paylaştığımız fotoğraf ve videolardan sonra çok güzel geri dönüşler alıyoruz.”

Filiz Aküzüm

Grup üyelerinden, sınıf öğretmeni olan Murat Arukan ise, “Doğal güzelliği, efsanelere konu olmuş, hikayesiyle bilinen Kralkızı sularında kano yapıyoruz. Hem gençlerimizi su sporlarına yönlendiriyoruz hem de bölgeye gelen turistlere alternatif etkinlikler sunuyoruz” diyor.

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