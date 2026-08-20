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Diyarbakır'da kanlı pusu! Ağacın arkasında gizlenip kafedeki müşteriyi vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kayapınar#Silahlı Saldırı
Diyarbakırda kanlı pusu Ağacın arkasında gizlenip kafedeki müşteriyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 11:04

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kafe bahçesinde oturan M.G.'yi, ağacın arkasında gizlenerek tabancayla yaralayan H.A., tutuklandı.

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Olay, 15 Ağustos’ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir AVM’nin dış cephesinde bulunan kafenin bahçesinde meydana geldi. İki kişiyle oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakırda kanlı pusu Ağacın arkasında gizlenip kafedeki müşteriyi vurdu

M.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan H.A. işlemleri sonrası tutuklandı.

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#Diyarbakır#Kayapınar#Silahlı Saldırı

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