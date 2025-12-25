Diyarbakır'da kan donduran olay! Cani anne 3 aylık bebeğini pencereden attı

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi.

BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen N. E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4’üncü kattaki evinde 3 aylık bebeğini pencereden attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 3 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

