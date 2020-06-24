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Burak EMEK/DHA 
Haber Giriş: 24.06.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da kan donduran görüntü! Aracının arkasında sürükledi

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Diyarbakır'da kan donduran görüntü! Aracının arkasında sürükledi
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DİYARBAKIR'da bir sürücünün ölü sıpayı kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp sürüklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sur ilçesinin kırsal Hacıosman Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, ölü sıpayı, kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp, yolda sürükleyerek götürdü. Bir çobanın yanından geçerken de selam verip yoluna devam eden sürücü, bir süre sonra başka yola saparak gözden kayboldu. Bir başka sürücü, o anları cep telefonuyla kaydetti.

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