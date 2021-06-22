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Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da, tuğla yüklü kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 PY 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişiden 2’si yaşamını yitirdi, diğer 2 kişi ile kamyon şoförü ise yaralandı.

Diyarbakırda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna gönderildi.
Diyarbakırda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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