Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 PY 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişiden 2’si yaşamını yitirdi, diğer 2 kişi ile kamyon şoförü ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna gönderildi.

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