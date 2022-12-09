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Diyarbakır'da kaldırımdaki cinayete 5 gözaltı

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#Diyarbakır#Cinayet#Gözaltı
Diyarbakırda kaldırımdaki cinayete 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 14:03

Diyarbakır'da, kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan Hasan Candan (30) cinayetinde, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, 5 Aralık günü akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Hasan Candan, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Candan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera çalışmalarında 5 şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis olayda kullanıldığı tespit edilen 2 tabancaya da el koydu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Diyarbakır#Cinayet#Gözaltı

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