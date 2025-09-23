×
Diyarbakır’da kahreden yangın! Küçük Sultan kurtarılamadı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 00:09

DİYARBAKIR’da, binada çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, babanın çocuğu alevlerin arasından kurtardığı o anlar izleyenleri kahretti. Yangında yaralanan 4 kişiden Sultan Yurt (2) isimli kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sultan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın son katında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI 

Öte yandan, yangında babanın çocuğunu kurtardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde babanın, çocuğunu da alarak yan dairenin balkonuna geçtiği anlar yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

AĞIR YARALANAN SULTAN, KURTARILAMADI

Yangında yaralanan 4 kişiden Sultan Yurt (2) isimli kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sultan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

