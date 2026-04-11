Diyarbakır'da kahreden olay: 6 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti!

Diyarbakırda kahreden olay: 6 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 10:34

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki çocuk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet İlköğretim okulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Karadağ (6), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Küçük çocuğun ölümü, ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ömer İpek, "Kelimeler kifayetsiz, acılar tarifsiz, üzgünüz" dedi.

Eylül Karadağ'ın cenazesi Çermik'te okul arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

