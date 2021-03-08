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Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 17:30 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil

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Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil

DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara karanfil verdi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nca Dünya Kadın Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı personelince kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı. Karanfilleri alan kadınlar, ekiplere teşekkür etti.

Diyarbakırda, jandarmadan kadınlara karanfil

 

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