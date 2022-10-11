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Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 35 kişi serbest

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#Yürüyüş#Diyarbakır#İzinsiz Yürüyüş
Diyarbakırda izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 35 kişi serbest
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 13:15

Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahalede gözaltına alınan 59 kişiden 35'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'nın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer'in de olduğu grup, yürüyüş yapmak isteyince polis ekipleri izin vermedi.

Diyarbakırda izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 35 kişi serbest

Uyarılara rağmen Emek Caddesi'nden ayrılmayan gruba müdahale edildi, 59 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 59 kişiden 35'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 24'ünün ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Yürüyüş#Diyarbakır#İzinsiz Yürüyüş

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