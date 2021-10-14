Diyarbakır'da işçisini öldürdü, polis ikna ederek gözaltına aldı

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Olay, sabaha karşı merkez Bağlar ilçesi Evrim Alataş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. İddialara göre, yol yapım işi yapan K.K., yanında çalışan Bünyamin Yavuz’u evine davet etti, eşi S.K.'ye de masa hazırlamasını söyledi. K.K., bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı onunla Yavuz ile tartışmaya başladı. K.K., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ateş Yavuz'a ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yavuz, kanlar içerisinde yere yığıldi. K.K.'nın eşi S.K. silah sesleri üzerine odaya geldi. Elinde bulunan tabancayı bu kez eşine doğrultan K.K., ateş etmeye başladı. S.K., yangın merdivenlerine koşarak, yara almadan kurtuldu.

20 DAKİKADA İKNA EDİLDİ

S.K.'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Silahıyla birlikte evin içerisinde bulunan K.K.'yi polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakikalık ikna konuşmasının ardından K.K., Bağlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı silahıyla gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde bulunan Yavuz'a yaptığı müdahalede yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Yavuz'un cansız bedeni çıkarıldığı sırada yakınları sinir krizi geçirdi, gözaltına alınan K.K. ve olaydan yara almadan kurtulan S.K., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak polisin araştırması sürüyor.