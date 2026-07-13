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Diyarbakır’da ilginç görüntü! Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler

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#Diyarbakır#Futbol#Yangın
Diyarbakır’da ilginç görüntü Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 10:41

Bağlar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada yanan alanın yanındaki futbol sahasında oyunlarını sürdüren çocuklar görüntülendi.

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Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'ndeki otluk alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da ilginç görüntü Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler

OYUNA DEVAM ETTİLER

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Ekipler, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına alıp söndürdü. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sırasında, otluk alanın yanındaki futbol sahasında bulunan çocukların oyunlarına devam ettiği görüldü.

Diyarbakır’da ilginç görüntü Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler

ALEVLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların alevlere ve yükselen dumanlara aldırış etmeden futbol oynadığı yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Futbol#Yangın

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