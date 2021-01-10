MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da ilginç anlar! Maskesiz ve kimliksiz kişi polisle böyle tartıştı
GeriGündem Diyarbakır'da ilginç anlar! Maskesiz ve kimliksiz kişi polisle böyle tartıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da ilginç anlar! Maskesiz ve kimliksiz kişi polisle böyle tartıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da ilginç anlar! Maskesiz ve kimliksiz kişi polisle böyle tartıştı
Abone Olgoogle-news

Diyarbakır'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yasağı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişiye, cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kentin farklı noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde durdurdukları araçlarda, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde gerçekleştirilen kontrolde, kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişiye cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı. Yoldan geldiğini ve gittiği otelin kendisini almadığını söyleyen kimliksiz kişi, ceza yazılmasına tepki gösterdi. 

Diyarbakırda ilginç anlar Maskesiz ve kimliksiz kişi polisle böyle tartıştı


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle