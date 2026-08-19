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Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Diyarbakır#Kayapınar
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 15:06

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup kaldırımdaki direğe çarpan otomobildeki Rojda D.'nin (35) durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastaneden acı haber geldi ve genç kadın hayatını kaybetti.

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Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Mastfroş Caddesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BNY 778 ve 21 UD 800 plakalı otomobiller çapıştı. Kazada 21 UD 800 plakalı otomobilin sürücüsü ile savrulup kaldırımdaki direğe çarparak duran diğer otomobildeki Rojda D. (35) yaralandı.

Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rojda D., ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ise ambulansta tedavi edildi. Rojda D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Rojda Duran (35), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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#Trafik Kazası#Diyarbakır#Kayapınar

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