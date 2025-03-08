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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

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#Diyarbakır#Çermik#Silahlı Kavga
Diyarbakırda iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 15:41

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Bazı araçlar da ateşe verildi.

Diyarbakırda iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti; Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Y. ile Muhammet Y., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diyarbakırda iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

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Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakırda iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı



 

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#Diyarbakır#Çermik#Silahlı Kavga

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